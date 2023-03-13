Глава Самарской области представил опыт региона по организации отпуска участников СВО

Дмитрий Азаров представил опыт региона. Фото: Андрей Савельев

Глава Самарской области Дмитрий Азаров представил опыт региона по организации отпуска участников СВО. В регионе состоялось совещание в рамках парламентской координационной группы по вопросам СВО.

Особое внимание уделили вопросам организации отпусков военнослужащих. Напомним, каждые полгода бойцы будут находиться в отпуске в течение двух недель, на этом сделал акцент Владимир Путин в Послании. На совещании Дмитрий Азаров выступил с основным докладом и представил опыт региона. В области первой в стране ввели систему социальных паспортов, в которых отражают всю информацию о семье бойца и ее потребностях в помощи.

Благодаря данному механизму была реализована программа «Возвращение», она комплексная и включает в себя помощь в оформлении бойцам всех положенных льгот, комплексное лечение и реабилитацию, в том числе психологическую, помощь в подготовке, переобучении и трудоустройстве, организацию отдыха и свободного времени.

Сейчас программу решили адаптировать для организации отпуска военнослужащих. По прибытии им будет вручаться приветственный подарок от региона и памятка с телефонами муниципального координатора и психологической помощи, а также с информацией о возможностях провести свободное время. При необходимости будет организована помощь в решении юридических вопросов. Ведется подготовка психологов и школьных психологов, чтобы они смогли помочь семье подготовиться ко встрече бойца.

На совещании обсудили вопрос синхронизации отпусков бойцов и их жен, а также возможность ребенку временно пропустить очные занятия в школе на время отпуска родителей. Затронули и вопросы патриотического воспитания в школах.

Депутат Государственный Думы Владимир Гутенев высоко оценил опыт Самарской области и отметил серьезную вовлеченность регионов в работу.

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