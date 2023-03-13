В Самаре жители пожаловались на огромную яму напротив остановки «Губернский рынок»

Горожане переживают за автомобили. Фото: "Честная Самара

В Самаре местные жители продолжают делиться последствиями перепада температур. В областной столице появилась еще одна глубокая яма.

Судя по опубликованным кадрам в социальных сетях, огромная яма появилась напротив остановки общественного транспорта «Губернский рынок». Пользователи отмечают, что теперь им страшно за автомобили. Многие горожане уже рассказывали о пробитии. Самарцы подчеркивают, что из-за воды не видят глубины ямы и протыкают шины.

Напомним, городской блогер также поделился видео. Местные жители пожаловались на дожди, смывающие асфальт.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.