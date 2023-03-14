Автобус № 47 с 30 пассажирами врезался в столб в Самаре ночью 13 марта

По предварительным данным, водитель не справился с рулевым управлением. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 13 марта 2023 года, в 20:40 водитель пассажирского автобуса № 47 врезался в столб. В это время внутр находилось 30 пассажиров.

— Общественный транспорт ехал по ул. Стара-Загора со стороны Ново-Вокзальной в направлении Воронежской. По предварительным данным, водитель не справился с рулевым управлением, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате этого автобус наехал на световую опору справа по ходу движения. В момент ДТП в салоне автобуса находилось 30 пассажиров. В настоящее время за медицинской помощью обратились две пассажирки – 62-летняя и 35-летняя женщины.

Сотрудники полиции, прибывшие на место, обеспечили беспрепятственный проезд других транспортных средств, устанавливали и опрашивали свидетелей произошедшего. Все подробности происшествия еще выясняются.

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