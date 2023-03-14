Названы самые высокооплачиваемые вакансии марта в Самаре

Java-программисту предлагается до 100 тысяч в месяц и расширенный соцпакет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал вакансии в Самаре отобрал самые высокооплачиваемые предложения марта.

Больше всего в областном центре готовы платить менеджеру по продажам услуги клининга бизнесу. Специалист должен сопровождать текущих клиентов и привлекать новых, а также участвовать в тендере. Требуется опыт работы от трех лет в сфере продаж. Такому профессионалу готовы платить 200 тысяч рублей в месяц.

Следующей высокооплачиваемой вакансией марта в Самаре является Java-программист. Сотруднику предстоит участвовать в разработке программного обеспечения. Предлагается до 100 тысяч в месяц и расширенный соцпакет.

Также востребованы и менеджеры по продажам автомобилей предлагают (от 70 тысяч рублей) и по продажам полиграфической продукции (до 80 тысяч). А заместитель руководителя в Самаре может получать от 65 тысяч рублей.

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