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НовостиЗвезды14 марта 2023 4:35

Здание центра социализации молодежи взяли под охрану в Самаре

Здание бывшего благородного собрания находится на Куйбышева, 131
Ирина СИНЕГУБОВА
Внешний архитектурный облик выполнен в стиле эклектика, с чертами мавританского стиля. Фото: культурное наследие Самарской области

Внешний архитектурный облик выполнен в стиле эклектика, с чертами мавританского стиля. Фото: культурное наследие Самарской области

В областном центре утвердили предмет охраны объекта культурного наследия «Здание бывшего благородного собрания, где работали и бывали видные деятели культуры Самары». Соответствующий приказ опубликован на сайте правительства Самарской области 10 марта.

Здание, которые управление госохраны объектов культурного наследия региона взяло под охрану, находится на улице Куйбышева, 131. В нем расположен центр социализации молодежи. Предметом охраны является само здание и его архитектурные особенности.

Внешний архитектурный облик выполнен в стиле эклектика, с чертами мавританского стиля. Теперь в течение недели управление госохраны объектов культурного наследия региона должно будет внести необходимую информацию в учетную документацию.

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