Жительница Самары хотела заработать в маркетплейсе и лишилась денег

Женщина решила вывести денежные средства, но ей не удалось. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 49-летняя местная жительница, которая работает в обществе с ограниченной ответственностью, перевела мошенникам более 200 тысяч рублей.

— Женщине на телефон пришло смс-сообщение с предложением заработать в одном из маркетплейсов. Она решила откликнуться на предложение и перешла по указанной ссылки в мессенджер, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В чате незнакомец рассказал о принципе работы. Оказалось, нужно создавать виртуальные заказы, однако для этого необходимо пополнить счет в личном кабинете. Женщина поверила лже-специалисту и выполнила все требуемые от нее действия. В результате она перевела на продиктованный счет мошенника 200 тысяч рублей.

После этого женщина решила вывести денежные средства, но ей не удалось. Тогда она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

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