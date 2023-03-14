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НовостиПроисшествия14 марта 2023 5:11

Жительница Самары хотела заработать в маркетплейсе и лишилась денег

Мошенники убедили ее перевести на счет личные деньги
Ирина СИНЕГУБОВА
Женщина решила вывести денежные средства, но ей не удалось.

Женщина решила вывести денежные средства, но ей не удалось.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 49-летняя местная жительница, которая работает в обществе с ограниченной ответственностью, перевела мошенникам более 200 тысяч рублей.

— Женщине на телефон пришло смс-сообщение с предложением заработать в одном из маркетплейсов. Она решила откликнуться на предложение и перешла по указанной ссылки в мессенджер, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В чате незнакомец рассказал о принципе работы. Оказалось, нужно создавать виртуальные заказы, однако для этого необходимо пополнить счет в личном кабинете. Женщина поверила лже-специалисту и выполнила все требуемые от нее действия. В результате она перевела на продиктованный счет мошенника 200 тысяч рублей.

После этого женщина решила вывести денежные средства, но ей не удалось. Тогда она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

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