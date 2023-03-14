Грузчик украл кошелек женщины из сумки, которую она забыла в кафе Самарской области

Мужчина ранее был неоднократно судим за аналогичные преступления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волжском районе Самарской области в феврале этого года у 44-летней женщины украли кошелек. Вором оказался грузчик, доставляющий продукты по ее месту работы.

— Накануне вечером она забыла на работе в кафе пакет с личными вещами, а когда вернулась утром, не обнаружила кошелек с денежными средствами, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские нашли поставщиков продуктов, которые заходили в помещение в период кражи. К хищению оказался причастен 35-летний грузчик, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. Мужчину задержали по месту жительства.

Грузчик признал вину и выразил готовность сотрудничать со следствием. Ему грозит штраф до 200 тысяч рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо лишение свободы до пяти лет. Расследование продолжается.

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