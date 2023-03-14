Мигранты из стран ближнего зарубежья завезли корь в Самарскую область

Случаи заболевания корью регистрируются и в других субъектах РФ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области, как и в других регионах России, выявлены случаи заболевания корью, ее завезли мигранты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

— Количество случаев заболеваемости кори выросло из-за прибытия в регионы непривитых лиц из стран ближнего зарубежья. После этого в эпидемический процесс включились граждане РФ, которые не были привиты, — объясняет ведомство.

Отмечается, что случаи заболевания корью регистрируются в Новосибирской, Московской и Ленинградской областях, а также в Алтайском и Краснодарском крае и еще ряде субъектов страны.

В настоящее время территориальные органы Роспотребнадзора уже проводят все необходимые противоэпидемические мероприятия. Специалисты выявляют контактные лица и проводят иммунизацию населения.

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