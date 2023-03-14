Лекция «История русской письменности» пройдет в самарском ТК «Гудок» 14 марта

В качестве лектора приглашен иеромонах Герасим (Вертей). Фото: исторический парк Самары
В День православной книги 14 марта в 15:30 всех желающих жителей Самары приглашают на бесплатную лекцию «История русской письменности» в ТК «Гудок».
— Лектор будет рассказывать о появлении и развитии грамотности на Руси, об истории древнейшего памятника древнерусской литературы «Слове о законе и благодати», — сообщили в историческом парке города.
Также речь пройдет о первой самарской рукописи XVII века. В качестве лектора приглашен иеромонах Герасим (Вертей), который является руководителем отдела по делам молодежи Самарской епархии.
Стать слушателем лекции может любовь желающий бесплатно. Однако необходима предварительная запись по телефону: +7 (846) 250-01-32, 250-01-52. Мероприятие пройдет на 3 этаже ТК «Гудок».
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