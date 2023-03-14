Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 марта 2023 6:53

Лекция «История русской письменности» пройдет в самарском ТК «Гудок» 14 марта

Речь пройдет о первой самарской рукописи XVII века
Ирина СИНЕГУБОВА
В качестве лектора приглашен иеромонах Герасим (Вертей). Фото: исторический парк Самары

В качестве лектора приглашен иеромонах Герасим (Вертей). Фото: исторический парк Самары

В День православной книги 14 марта в 15:30 всех желающих жителей Самары приглашают на бесплатную лекцию «История русской письменности» в ТК «Гудок».

— Лектор будет рассказывать о появлении и развитии грамотности на Руси, об истории древнейшего памятника древнерусской литературы «Слове о законе и благодати», — сообщили в историческом парке города.

Также речь пройдет о первой самарской рукописи XVII века. В качестве лектора приглашен иеромонах Герасим (Вертей), который является руководителем отдела по делам молодежи Самарской епархии.

Стать слушателем лекции может любовь желающий бесплатно. Однако необходима предварительная запись по телефону: +7 (846) 250-01-32, 250-01-52. Мероприятие пройдет на 3 этаже ТК «Гудок».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал