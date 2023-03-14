Памятник участникам СВО хотят установить в Самаре

Мемориалы героям СВО могут появиться и в других муниципалитетах региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре планируют установить памятник военнослужащим – участникам специальной военной операции. Уже разработан эскиз будущей скульптурной композиции. Об этом на заседании Общественной палаты региона сообщил губернатор Дмитрий Азаров.

– Городские власти Самары активно работают сейчас по данному вопросу, – отметил глава региона.

Дмитрий Азаров попросил городских чиновников уделить особое внимание мнению общественности при выборе места и эскиза памятника. К слову, мемориалы героям СВО могут появиться и в других муниципалитетах Самарской области.

Напомним, есть планы по установке мемориала в память о трагедии в Макеевке 1 января 2023 года. Российские военнослужащие, в числе которых были уроженцы Самарской области, попали под обстрел ВСУ в новогоднюю ночь. К сожалению, погибли несколько десятков человек. Многие получили травмы. Памятный знак создадут в Макеевке. Такая договоренность с главой ДНР Денисом Пушилиным уже есть.

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