Самарское УФАС наложило три штрафа на замдиректора «Самарафармации»

В начале декабря «АнтенМед» предложило изменить сроки поставок из-за санкций в отношении РФ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарское УФАС наложило три штрафа в размере 20 тысяч рублей на заместителя директора ГКУ СО «Самарафармация».

— В сентябре 2022 года между ГКУ СО «Самарафармация» и ООО «АнтенМед» было заключено три контракта на поставку медоборудования не позднее 15 декабря 2022 года, — сообщили в самарском УФАС.

В контракте была предусмотрена поставка системы линейного ускорителя для радиохирургии/лучевой терапии, устройства для иммобилизации взрослого и прибора контроля уровня излучения.

Но в начале декабря «АнтенМед» предложило изменить сроки поставок из-за санкций в отношении РФ.В итоге было заключено три дополнительных соглашения о продлении сроков поставки. УФАС посчитало, что санкции нельзя отнести к форс-мажорным обстоятельствам, поскольку контракты были заключены уже в период действия ограничительных мер.

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