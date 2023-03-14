Находившийся в федеральном розыске преступник избил женщину табуретом в Тольятти

Тольяттинец напился, поссорился с возлюбленной и избил ее до крови Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти задержали преступника, который находился в федеральном розыске. Мужчина попал в руки правоохранителей после ссоры с возлюбленной. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

В одну из ночей экипажу вневедомственной охраны, который патрулировал Автозаводской район, поступило сообщение о конфликте в квартире одного из домов на улице Юбилейной. Прибыв на место, стражи порядка увидели там 50-летнюю женщину в окровавленной одежде. Она рассказала, что сожитель в ходе ссоры избил ее табуретом и сбежал.

На поиск и задержание злоумышленника у росгвардейцев ушло несколько минут. Им оказался 35-летний мужчина, который был сильно пьян. Вся его одежда и руки были в крови. В дальнейшем выяснилось, что задержанный находится в федеральном розыске – он скрылся от суда.

Сотрудники Росгвардии вызвали на место коллег из полиции и передали им мужчину. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все детали происшествия.

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