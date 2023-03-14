Дополнительное распределение мест в детсадах пройдет в Самаре 17 марта 2023 года

Свободные места в садиках распределят в автоматизированном порядке Фото: Мария ЛЕНЦ

В пятницу, 17 марта, в Самаре состоится дополнительное распределение свободных мест в детсадах на 2023-2023 учебный год. Процесс пройдет в автоматизированном порядке. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Департамент образования Самары рекомендует родителям малышей заранее проверить данные, указанные в электронных заявлениях. В случае обнаружения неточностей нужно будет обратиться в МФЦ.

О предоставлении места сообщат сами сотрудники детского сада. Также родители смогут самостоятельно узнать результаты распределения с помощью портала образовательных услуг es.asurso.ru либо es2p.asurso.ru (в разделе «Поиск заявлений»).

В случае согласия с предоставленным местом родители должны будут написать письменное заявление и направить его в детский сад в течение 10 рабочих дней. В случае несогласия необходимо обращаться в МФЦ.

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