Самарчанку заставили убрать перегородку с дверью из общего коридора

После беседы с судебным приставом самарчанка продолжала стоять на своем. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самаре женщина получила ключи от квартиры в новостройке и установила в общем коридоре перегородку с металлической дверью. Это не понравилось соседям. На защиту жильцов и управляющей компании встали судебные приставы.

— Незаконно установленная перегородка ограничивала передвижение по общему коридору других жильцов и нарушала пожарную безопасность. У управляющей компании не получилось добиться мирного разрешения конфликта, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Тогда суд обязал женщину демонтировать перегородку и привести коридор в прежнее состояние. После беседы с судебным приставом самарчанка продолжала стоять на своем и не собиралась освобождать территорию.

Тогда сотрудник службы взыскал с нее исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей. Жительница новостройки решила не усугублять ситуацию, поэтому демонтировала перегородку, привела лестничную клетку в прежнее состояние и погасила долг.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал