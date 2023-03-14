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НовостиОбщество14 марта 2023 8:10

Компания «Сокол 2» построит высотки на ул. Магистральной в Самаре

Горожане одобрили проект нового ЖК
Анастасия ФИЛАТОВА
Проект предполагает 0,5 машино-места на одну квартиру

Проект предполагает 0,5 машино-места на одну квартиру

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском районе Самары появятся новые высотки. Их планируют построить на улице Магистральной. Горожане поддержали проект. Об этом говорится в документах на сайте мэрии.

Ранее в администрацию Самары обратилось ООО «Сокол 2». Компания попросила дать разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на двух участках площадью 54 634 и 28 996 кв. м. Ее проект предполагает 0,5 машино-места на одну квартиру. По правилам, это соотношение должно быть 1:1.

Проект вынесли на публичные слушания. Через сайт мэрии Самары поступило девять отрицательных мнений. Горожане выступили против снижения коэффициента парковочных мест. А вот в адрес департамента градостроительства были направлены 87 положительных мнений. Таким образом, большинство участников обсуждений поддержали строительство высоток на улице Магистральной.

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