Молодой водитель на ВАЗе влетел в световую опору на Волжском шоссе в Самаре

Автомобилист не справился с управлением и вылетел на обочину Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в понедельник, 13 марта 2023 года, в Кировском районе Самары произошло серьезное ДТП. В 19:40 молодой водитель на автомобиле ВАЗ-21103 влетел в столб на Волжском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников ГИБДД, за рулем «десятки» находился 20-летний парень. Он, двигаясь в направлении улицы Демократической, не справился с управлением и выехал на обочину, где врезался в световую опору.

В результате случившегося пострадали два человека: водитель отечественной легковушки и его 21-летний пассажир. Их госпитализировали в больницу. В настоящее время полицейские продолжают выяснять все детали аварии. Проводится проверка.

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