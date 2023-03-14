В Тольятти адвокат пытался обмануть подозреваемого в изготовлении порнографии на 2 млн рублей

Адвоката и его подельников задержали сотрудники ФСБ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти адвокат и двое его знакомых стали фигурантами уголовного дела. Их подозревают в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, адвокат с ноября 2022 года оказывал юридическую помощь мужчине, которого подозревали в незаконном изготовлении и обороте порнографии. В 2023 году он сговорился со своими знакомыми и сообщил подследственному ложные сведения. Юрист заявил, что может помочь тольяттинцу избежать строгого наказания. За свои услуги он попросил всего 2 млн рублей.

Подследственный обратился в региональное УФСБ. В минувший четверг, 9 марта 2023 года, адвокат и его подельник были задержаны при получении вознаграждения. Передача денег состоялась в рамках оперативного эксперимента.

Недавно суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде домашнего ареста. В ходе допросов они признали свою вину. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства преступления.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.