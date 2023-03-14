Религиозное сооружение могут построить на Проране

Под застройку могут отдать участок площадью около 6,5 тысячи кв. м Фото: Иван ВИСЛОВ

В Самаре может появиться еще одно религиозное сооружение. Его хотят построить в поселке Проран Самарского района. Об этом говорится в документах на сайте городской администрации.

Под религиозное использование могут отдать участок площадью 6 592 квадратных метра. В мэрию Самары поступило соответствующе заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования данной территории.

Проект вынесли на общественные обсуждения. Экспозиция, где представят все необходимые документы, будет работать в департаменте градостроительства (ул. Галактионовской, 132) с 21 по 28 марта 2023 года. Срок проведения слушаний – с 14 марта по 4 апреля 2023 года.

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