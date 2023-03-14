Выставка «Герои спецоперации» откроется в историческом парке Самары 18 марта

Проект планируют интегрировать в образовательные программы российских школ. Фото: исторический парк Самары

В субботу, 18 марта, в 12:00 в самарском историческом парке откроется мультимедийная выставка графических новелл «Герои спецоперации».

Экспозиция уже была представлена в Москве. Теперь она посетит города страны — от Санкт-Петербурга до Владивостока. Проект совместно разработали университет «Синергия» и российское общество «Знание».

Выставка состоит из 20 графических новелл, каждая из которых в иллюстрациях рассказывает истории героев СВО. Проект «Герои спецоперации» планируют интегрировать в образовательные программы российских школ уже в 2024 году.

Мультимедийная панорама состоит из графических новелл, документов, видеоматериалов и кинохроник. Посетить выставку можно бесплатно с 18 марта по 30 апреля с 11:00 до 19:00 на третьем этаже ТК «Гудок».

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