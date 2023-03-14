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НовостиОбщество14 марта 2023 9:46

В Самарской области выявили 394 заболевших коронавирусом 14 марта 2023 года

За сутки было госпитализировано в медицинские учреждения 39 человек
Ирина СИНЕГУБОВА
На данный момент показатель числа выздоровевших больше количества заболевших.

На данный момент показатель числа выздоровевших больше количества заболевших.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 13 марта 2023 года в Самарской области за сутки подтвердили 394 случая коронавирусной инфекции. Информация появилась на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

На данный момент показатель числа выздоровевших больше количества заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 598 жителям региона.

За сутки было госпитализировано в медицинские учреждения 39 человек, один житель региона скончался от коронавируса. По состоянию на 12 августа, полную вакцинацию в регионе прошли 2 202 237 человек, а процент коллективного иммунитета равен 9,4.

По сравнению с вчерашним днем, сегодня было обнаружено меньше заболевших. Вчера, 13 марта 2023 года, в Самарской области 420 человек заболели коронавирусом.

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