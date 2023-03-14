В Самаре мать двоих детей осудили за получение выплат на нерожденного ребенка

Приговор вступил в законную силу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре 27-летняя жительница Кировского района получила около 634 тысяч рублей за нерожденного ребенка. Суд признал ее виновной.

— Мать двоих детей подала заявление для выплат в связи с рождением третьего ребенка. Однако она предварительно сделала медицинский аборт и предоставила ложные сведения о рождении ею малыша, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Так, с июня 2018 года по апрель 2022 года безработная женщина получала денежные выплаты. Судья Ленинского районного суда Самары назначила матери двоих детей наказание в виде лишения свободы на 3 года условно. Приговор вступил в законную силу.

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