Глава Самары рассказала, как Зубчаниновку хотят избавить от регулярных потопов

Одно из самых сложных мест Самары по подтоплению - пересечение Зубчаниновского шоссе и ул. Магистральной Фото: администрация Самары

Власти Самары придумали, как избавить поселок Зубчаниновка от ежегодных потопов. Выход прост и предсказуем. Многолетнюю проблему хотят решить с помощью строительства ливневок. Правда, воплощения задумки в жизнь придется подождать.

– В ближайшие годы планируем проектирование ливневой канализации на улице Литвинова, – сообщила мэр Самары Елена Лапушкина после объезда поселка.

По словам главы города, одно из самых сложных мест по подтоплению – пересечение Зубчаниновского шоссе и улицы Магистральной, где нет ливневки. Спецтехника откачивает там талую воду в круглосуточном режиме. Затопило также улицы Алма-Атинскую и Гвардейскую. Причина – утечки на сетях водоснабжения.

Елена Лапушкина поручила как можно скорее устранить последствия подтоплений. Также она обратила внимание подрядчика на улицы Пугачевскую и Свободы – дороги и тротуары там покрылись льдом. Необходимо очистить их от наледи.

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