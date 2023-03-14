Блогер и визажист Бьюти Тяка откроет новую двухэтажную студию в Самаре с господдержкой

Девушка обратилась в региональный центр «Мой бизнес» за средствами на открытие новой студии. Фото: минэкономразвития Самарской области

Блогер и визажист Бьюти Тяка откроет новую студию в Самаре с господдержкой. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» можно воспользоваться инструментами господдержки, чтобы выходить на новый уровень развития своего дела.

— В Самарской области меры поддержки, в том числе льготные займы и поручительства, охватывают разные категории предпринимателей и их запросы. Также предусмотрены образовательные программы, услуги по маркетинговому продвижению и другое, — рассказал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Предпринимательница Катерина Лончинская, известная как Бьюти Тяка, уже пять лет работает визажистом, развивает собственную студию красоты и обучает будущих мастеров. Площадь нынешнего салона перестала соответствовать масштабам бизнес-деятельности, и девушка решила открыть новую двухэтажную студию.

Для этого она взяла микрозайм регионального Гарантийного фонда по льготной ставке 5,6% годовых. Теперь новая студия общей площадью 190 кв. м будет радовать клиенток на территории творческого кластера Станкозавод. Открыть ее планируется в апреле 2023-го.

— Я часто выступаю спикером регионального центра «Мой бизнес» и именно сюда обратилась за средствами на открытие новой студии. Очень здорово, что предприниматели могут получить финансовую поддержку на выгодных условиях. Теперь я создам место, где будет комфортно и нашим клиентам, и моей команде, — отметила Катерина Лончинская.

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