В Самарской области травматологов назвали самыми дефицитными врачами

Эксперты назвали самые дефицитные специальности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты выяснили, какая вакансия в дефиците среди врачей. Исследователи проанализировали рынок труда.

По информации службы исследований hh.ru, в регионе отмечают дефицит медиков. На одну вакансию в сфере медицины и фармацевтики приходится всего 0,9 резюме, а на вакансию врача – 0,3 резюме. Рейтинг самых дефицитных специальностей возглавили травматологи. Специалисты также подчеркивают, что схожая сидуация наблюдается и среди реаниматологов.

Самыми востребованными вакансиями назвали стоматологов и ортопедов – 3,2 резюме на вакансию. Также в дефиците психиатры, наркологи, врачи функциональной диагностики, пульмонологи и гастроэнтерологи.

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