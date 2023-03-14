В Самарской области травматологов назвали самыми дефицитными врачами

Эксперты назвали самые дефицитные специальности
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области специалисты выяснили, какая вакансия в дефиците среди врачей. Исследователи проанализировали рынок труда.
По информации службы исследований hh.ru, в регионе отмечают дефицит медиков. На одну вакансию в сфере медицины и фармацевтики приходится всего 0,9 резюме, а на вакансию врача – 0,3 резюме. Рейтинг самых дефицитных специальностей возглавили травматологи. Специалисты также подчеркивают, что схожая сидуация наблюдается и среди реаниматологов.
Самыми востребованными вакансиями назвали стоматологов и ортопедов – 3,2 резюме на вакансию. Также в дефиците психиатры, наркологи, врачи функциональной диагностики, пульмонологи и гастроэнтерологи.
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