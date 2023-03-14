Вышки 5G могут появиться в Самарской области

Установка вышек 5G позволит в несколько раз увеличить скорость интернета Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области могут появиться вышки 5G. Это станет возможно, если столицу региона включат в соответствующий пилотный проект. Об этом сообщили в департаменте информационных технологий и связи.

Сейчас в губернии нет ни одной вышки, которая бы поддерживала 5G. Однако в ближайшее время все может измениться. Федеральные власти планируют запустить технологию в 10 городах-миллионниках до конца 2024 года, пишет 63.ру. Это будет пилотный проект. В каких именно регионах хотят его реализовать, пока неизвестно. Не исключено, что в программу попадет Самара.

По словам чиновников, существующие базовые станции подходят для размещения 5G. Однако необходимо другое передающее оборудование. Важно и расположение вышек – их должно быть больше, поскольку диапазон покрытия у новой технологии меньше. В департаменте отметили, что вышки 5G позволят увеличить скорость интернета в несколько раз – с 150-400 Мбит/с до 1 Гбит/с.

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