В Самаре задержали «гастролирующего» преступника из Челябинска

Сергей Доронин и Сергей Филатов задержали преступника. Фото: ГУ МВД России по региону

В Самаре сотрудники полиции смогли задержать мужчину, который находился в федеральном розыске. Подозреваемый хотел скрыться от суда.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники патрульно-постовой службы во дворе на улице Спортивной заметили подозрительного мужчину, который пытался бежать, завидев полицейских. Подозреваемого удалось задержать. Оказалось, злоумышленник находится в федеральном розыске.

Ранее житель Челябинска был судим за кражу и обвинялся в мошенничестве. Мужчина не хотел вновь нести уголовную ответственность, поэтому скрылся в другом городе. Задержанного передали инициаторами розыска.

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