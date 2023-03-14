Самарские компании заключили 67 экспортных контрактов на 2,8 млрд рублей

Стало известно, какие товары чаще всего интересуют иностранцев. Фото: минэкономразвития Самарской области

В 2022 году предприниматели, которые обратились в центр поддержки экспорта Самарской области, заключили контракты на общую сумму 2,8 миллиардов рублей. Стало известно, какие страны активно закупают самарские товары.

Больше всего продукцию закупают Белоруссия, Узбекистан, Азербайджан, Киргизия, Казахстан, Армения, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция, Египет. Также популярны самарские товары в Индии, Китае, Вьетнаме, Малайзии, Таиланде и Сингапуре.

Чаще всего иностранцев интересуют продукты питания, бытовая химия, товары повседневного спроса, автозапчасти, металл и различное промышленное оборудование. Всего услугами центра в прошлом году воспользовались 518 предпринимателей.

— Наш регион интересен российским и зарубежным компаниями и как территория для реализации инвестпроектов, и как поставщик продукции местных производителей, —рассказал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Наиболее востребованными услугами являются поиск иностранных партнеров, сопровождение экспортного контракта, участие в международных выставках, размещение на международных торговых площадках, содействие в организации и осуществлении транспортировки продукции для экспорта на внешние рынки и др. Вся подробная информация представлена на сайте.

Поддержка экспортно ориентированных предприятий в Самарской области осуществляется в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». По вопросам экспортной деятельности можно обратиться в один из центров «Мой бизнес».

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