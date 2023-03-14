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НовостиОбщество14 марта 2023 11:35

В Самарской области планируют отремонтировать дорогу, входящую в опорную сеть РФ

В регионе реализуют национальный проект
Алена ПРОВКИНА
На участке проведут ремонтные работы

На участке проведут ремонтные работы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжают реализовывать национальный проект «Безопасные качественные дороги». Специалисты планируют отремонтировать дорогу «Сергиев – Челно-Вершины» - Кошки» - Островка – Новое Фейзуллово – Мамыково – граница района.

По информации пресс-службы правительства региона, часть трассы входит в опорную дорожную сеть РФ и помогает обеспечить межрегиональные и транзитные перевозки. За пять лет специалисты планируют привести в нормативное состояние около 85% автодороги. Рабочие усилят и расширят дорожное полотно, отремонтируют пересечения и примыкания.

Чтобы обеспечить безопасность движения, на участке также установят дорожные знаки, обустроят барьерного ограждение и построят тротуар.

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