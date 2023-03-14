В Самаре стартовало первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет

Тренер Владимир Дегтярев (справа) и его подопечный Виталий Коротаев прибыли на первенство из Донецкой народной республики. Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

Сегодня в самарском Дворце Спорта им. В.В. Высоцкого открылось первенство России по греко-римской борьбе среди молодежи до 18 лет «Новая высота». Соревнование посвящено памяти заслуженного строителя России Игоря Найвальта и проводится уже в четвертый раз. За эти годы в первенстве приняли участие около 2 тысяч молодых спортсменов.

В этом году впервые в истории греко-римской борьбы поединки будут проходить сразу на четырех коврах. На них выйдут 475 спортсменов из 61 субъекта РФ. В том числе – ребята из ДНР и ЛНР.

- Несмотря на все сложности, жизнь продолжается, и наши ребята пусть под бомбежкой, но по-прежнему занимаются спортом. В нашей сборной трое ребят из Донецка и один из города Снежное. Большая благодарность организаторам за приглашение на соревнования и шанс проявить себя, - поделился тренер сборной ДНР Владимир Дегтярев.

- У нас греко-римская борьба – самый перспективный вид спорта, вместе с малышами занимается около 50 человек, - рассказал борец Дмитрий Скорников из города Снежное. - Недавно отремонтировали спортзал, стало приятнее тренироваться. Очень рад выступить здесь. Чувствую легкое волнение, но ничего не загадываю: главное – показать красивую борьбу.

Сегодня во Дворце спорта состоятся предварительные и полуфинальные поединки. Соревнования продлятся до 16 марта, и в это время участники смогут пообщаться и зарядиться мотивацией от именитых спортсменов. На первенстве ждут мировую легенду борьбы, героя России, Олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира и Европы Александра Карелина. Посетит «Новую высоту» Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы, Заслуженный тренер России Мнацакан Искандарян. Главный судья соревнований – двукратный победитель Олимпийских игр, пятикратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, заслуженный тренер России Валерий Резанцев.

- По итогам соревнований будет создана национальная сборная по этому виду спорта. От души желаю участникам первенства, чтобы «Новая высота» открыла для них путь к победам мирового уровня, - напутствовал ребят президент Федерации спортивной борьбы Самарской области, заместитель председателя Самарской Губернской думы Александр Живайкин.