Счастливый житель Самарской области выиграл в лотерее 5 млн рублей

Мужчина выиграл крупную сумму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местный житель выиграл в лотерее суперприз. Мужчина купил билет за несколько минут до розыгрыша.

По информации государственной лотереи Столото, счастливый билет 270555-го тиража был куплен счастливцем из региона. Выигрыш победителя составил 5 300 000 рублей. Участник купил билет на два тиража подряд, потратив 1200 рублей. Он угадал все числа комбинации. Розыгрыш проходил каждые 15 минут.

К победе мужчину привели числа: 1,7, 2, 16, 20, 11, 10, 8. Организаторами лотереи выступают министерство финансов РФ и министерство спорта РФ.

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