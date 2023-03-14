Артем Дзюба не прилетел в Жигулевск на матч Кубка России «Акрон» - «Локомотив»

Дзюба не прилетел, зато Пиняев вернулся на самарскую землю. Фото: ФК "Локомотив"

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба не прилетел в Жигулевск на матч своей команды с тольяттинским «Акроном». Эта игра пройдет 14 марта 2023 года в рамках второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России по футболу.

Официальных комментариев по поводу отсутствия Дзюбы в ФК «Локомотив» не давали. Остальные «звезды» столичной команды — уже в Жигулевске, в том числе перешедшие зимой в «Локо» из самарских «Крыльев Советов» Максим Глушенков и Сергей Пиняев.

Матч начнется на жигулевском стадионе «Кристалл» в 18.30 по самарскому времени. Все билеты для болельщиков «Акрона» проданы. Кассы откроются только для поклонников «Локомотива».

Победитель этой стадии пройдет в полуфинал Пути регионов, проигравшая команда покинет нынешний розыгрыш Кубка России. «Акрон» - единственная команда не из РПЛ, пока продолжающая участие в турнире.