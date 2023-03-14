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НовостиОбщество14 марта 2023 12:31

В Самаре выбирают лучший весенний образ с помощью народного голосования

Победительница получит подобранный лук на сумму до 40 000 рублей в подарок
Жанна ВАЛЮТИНА
Фото: предоставлено ТК «Гудок»

Фото: предоставлено ТК «Гудок»

В социальных сетях торгового комплекса «Гудок» развернулась нешуточная борьба за лучший весенний образ. Участие в конкурсе приняли более 60 девушек, 12 из которых вышли в финал. Самарцы активно отдают голоса за понравившуюся участницу. Образы получились по-весеннему свежими, яркими и женственными. Познакомиться с участницами и отдать свой лайк, можно по ссылке - https://vk.com/wall-121648470_10135.

Помогите девушками приблизится к долгожданному призу.

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