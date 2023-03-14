В Самаре откачали более 11 тысяч кубометров талой воды за неделю

Специалисты проводят ремонт и откачивают талую воду. Фото: городская администрация

В Самаре специалисты усилили сезонные работы. В регионе из-за резкого перепада температур паводок начался раньше времени.

По информации городской администрации, подрядчики откачивают талую воду, очищают дождеприемники и устраняют наледь, чтобы провести аварийно-ямочный ремонт дорог. Из-за большого количества талой воды увеличилось число дефектов на автомобильных дорогах. Специалисты продолжают ремонтировать полотно. Особое внимание уделяют улицам Уральской, Главной, Шоссейной, а также дорогам в поселке Зубчаниновка.

Помимо этого, работники продолжают посыпать улицы реагентами и вывозить снег. На полигон за сутки вывезли более 2987 т снега, а в период с 9 по 14 марта откачано 11 247 кубометров талой воды.

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