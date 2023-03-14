Составлен рейтинг самых влиятельных женщин в самарском бизнесе

Бизнес самарских предпринимательниц оценивается в десятки миллиардов рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области составили рейтинг самых влиятельных женщин в бизнесе. В него вошли 50 представительниц прекрасного пола, которые руководят или владеют крупными компаниями региона. Рейтинг подготовил журнал «ДЕЛО».

Возглавляет топ-50 основательница и одна из совладельцев аптечной сети «Вита» Татьяна Карпачева. Она владеет бизнесом на 166 млрд рублей (совокупная выручка за 2020-2021 годы). Второе место занимает генеральный директор компании «Нова» Анна Кайденко. Ее результат – 57,3 млрд рублей. На третьем – гендиректор компании «Форесия Интериор Тольятти» Татьяна Громова, чья выручка оценивается в 51,5 млрд рублей.

На четвертой строчке рейтинга оказалась совладелец пивзавода «Трехсосенский» Лилия Родионова. Совокупная выручка предприятия за 2020-2021 годы составляет 50,4 млрд рублей. Замыкает пятерку лидеров Ирина Логачева – глава крупнейшего в Самарской области агрохолдинга «Био-Тон». Ее бизнес масштабировался до 26 млрд рублей по итогам 2021 года. Подробнее ознакомиться с рейтингом самых влиятельных женщин в самарском бизнесе можно на сайте OBOZ.INFO.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.