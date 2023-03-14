Дополнительный транспорт подадут после матча «Крылья Советов» - ЦСКА в Самаре 15 марта 2023

После матча на остановки в районе стадиона подадут автобусы №№ 1, 34, 41, 47 и 67 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 15 марта 2023 года, в 18:30 на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре состоится матч полуфинала Кубка России «Крылья Советов» - ЦСКА (Москва). В связи с этим в городе усилят работу общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации областной столицы.

Так, после окончания матча на остановке «Самара Арена» зрителей будут ждать трамваи № 7 и 25. К остановке «Ул. Алма-Атинская» подадут дополнительные автобусы № 1, 34, 41, 47 и 67. Они поедут в сторону проспекта Кирова. С остановки «Ул. Дальняя» пассажиров заберут автобусы № 1 и 67. Они проследуют в сторону поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

В мэрии отмечают, что в день матча автомобилисты смогут свободно передвигаться в районе стадиона «Солидарность Арена». Перекрывать там дороги не планируется.

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