Эксперты назвали беспрецедентными погодные условия в Самарской области в марте 2023 года

Процессы активного снеготаяния запустили дожди и плюсовые температуры в дневное и ночное время Фото: Наталья АРТЯКОВА

В Самарской области фиксируют беспрецедентные за последние несколько лет погодные условия. В регион почти на месяц раньше, чем в 2022 году, пришло весеннее потепление. Кроме того, в губернии отмечаются аномальные осадки и значительное промерзание почвы. Это привело к активному таянию снега и подтоплению сельской местности.

- Процессы активного снеготаяния запустили дожди и плюсовые температуры в дневное и ночное время. Кроме того, наблюдается значительное промерзание почвы - чуть ли не в 2 раза больше, чем в прошлом году. Почва еще не оттаяла и не впитывает воду, - рассказала начальник гидрометцентра Приволжского УГМС Людмила Анурова.

По данным синоптиков, во второй декаде марта 2023 года средняя температура воздуха ожидается на пять градусов выше средних многолетних значений. Для регионов Поволжья характерна совсем другая картина – как правило, плюсовые температуры начинают фиксировать в последних числах марта, в северных районах – в начале апреля.

По словам Людмилы Ануровой, в ближайшие несколько суток стремительное нарастание тепла не ожидается. Процессы снеготаяния будут сдерживать ночные отрицательные температуры.

По информации ГУ МЧС по Самарской области, на малых реках региона в настоящее время наблюдается движение льда. Уровень воды повышается от 7 до 250 см в сутки. По состоянию на 14 марта 2023 года, в 13 районах губернии подтоплены 203 приусадебных участка, 26 домов, пять низководных мостов и три отрезка дорог. Ситуация находится на контроле рабочей группы Главного управления.

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