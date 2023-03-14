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НовостиОбщество14 марта 2023 14:02

В Самарской области паводковую ситуацию взяли на постоянный контроль

Из-за резкого потепления в регионе паводок начался раньше срока
Алена ПРОВКИНА
В регионе начался паводок

В регионе начался паводок

Фото: Антон СЕНЬКО

В Самарской области из-за резкого потепления паводок начался на 20 дней раньше срока. В регионе взяли под контроль ситуацию с подтоплениями районов.

По информации пресс-службы региона, представители нескольких районов представили доклады и рассказали о паводковой ситуации. Регулярно на территории губернии проводится откачка воды, а также работаю передвижные насосные станции. Председатель областного правительства поручил главам районов вводить режим повышенной готовности и быть включенными круглосуточно.

Только за последние трое суток в регионе отмечают резкий рост уровня воды до 250 сантиметров на малых реках. Сложную обстановку зафиксировали в Хворостянском, Волжском, Красноармейском, Сызранском районах.

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