В Самаре планируют продать офисные здания на Московском шоссе за 400 млн рублей

В областной столице продают арендный бизнес. Фото: Яндекс. Карты

В Самаре появилось объявление о продаже действующего арендного бизнеса на Московском шоссе. Его оценили в 400 миллионов рублей.

Судя по опубликованным данным, два здания с земельным участком находятся на главной линии магистрали Московского шоссе. Продавец отмечает, что общая площадь двух зданий составляет – 4 800 квадратных метров, а земельные участки – 11 тысяч квадратных метров. В зданиях также есть функциональная планировка, большое количество окон и потолки более 3 метров. Вся площадь находится в аренде.

Помимо этого, продавцы отмечают, что с арендаторами заключены долгосрочные договоры. Здания окупятся через 9 лет.

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