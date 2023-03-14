В Самаре маломобильные горожане не имеют доступа к некоторым детским садам

В городе обустроить инфраструктуру для маломобильных граждан Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре продолжают уделять особое внимание обеспечению доступа к объектам для маломобильных граждан. В областной столице также отсутствует транспортная инфраструктура.

По информации прокуратуры региона, после проведения проверки оказалось, что доступ отсутствует в три детских сада Промышленного района, к одному детскому саду Советского района, к детскому саду в Ленинском районе и детскому саду Железнодорожного района.

Правоохранители внесли представления в адрес руководителей. На участках рекомендуют обустроить пандусы. Также сотрудники ведомства предъявлены исковые заявления в суд.

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