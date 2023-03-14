Самару накроет сильная магнитная буря 14 и 15 марта 2023 года

Город вновь накроют магнитные бури Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжает бушевать непогода. Город накроют не только осадки, но и магнитные бури.

По информации сервиса my-calend, вечером 14 марта и днем 15 марта областную столицу накроет магнитная буря. Ее сила составит 5 баллов. В этот период горожане могут столкнуться с сильными головными болями, резкими перепадами настроения, упадком сил и даже депрессией.

Горожанам рекомендуют более тщательно следить за своим состоянием и подготовиться к изменениям. Помимо этого, необходимо избегать стресса и проводить больше времени на свежем воздухе.

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