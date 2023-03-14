В Самарской области планируют построить 9 новых школ

В регионе построят новые школы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области хотят построить 9 новых школ в течение двух лет. Председатель Правительства Виктор Кудряшов провел совещание, на котором обсудили ход работ.

Школы введут в эксплуатацию в течение этого и следующего года. Шесть образовательных учреждений строят на условиях государственно-частного партнерства, 4 из них введут в эксплуатацию уже в этом году. Среди объектов – школа в Лопатино. Готовность объекта составляет 67%, здание уже подключили к теплу, а на первом этаже приступили к отделочным работам. Также в конце 2023 года сдадут в эксплуатацию «Концессионную» школу в ЖК «Волгарь». Пока на территории ведут подготовительные работы.

В сжатые сроки специалисты планируют подготовить проект школы в «Крутых ключах». После строительства заведение сможет принять 550 учеников. Уже в мае начнется активная фаза строительства. Во время совещания также обсудили строительство школы в районе улиц лейтенанта Шмидта и Ново-Садовой. На участке решается вопрос выноса коммуникаций.

- Региону нужны новые школы, комфортные и современные учебные места. Проекты должны быть реализованы в сжатые сроки, времени у нас немного. Прошу внимательно контролировать ход работ, - подчеркнул Виктор Кудряшов.

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