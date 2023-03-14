В Самарской области разыскивают пропавшего 14-летнего мальчика в очках

В регионе разыскивают пропавшего. Фото: ГУ МВД России по региону

В Самарской области разыскивают пропавшего 14-летнего мальчика. Ребенок ушел из дома днем во вторник, 14 марта 2023 года.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники полиции ищут Лисового Леонида, который сегодня ушел из школы. Поиски ведут в городе Похвистнево, местонахождение подростка пока неизвестно. К поискам привлекли все подразделения территориального органа внутренних дел.

Ориентировку направили в подразделения самарской полиции. Приметы пропавшего: на вид 13-14 лет, рост 165 сантиметров, среднее телосложение, короткие русые волосы, был одет в черную куртку, меховую шапку и брюки черного цвета. Всех, кто располагает информацией о местоположении ребенка, просят обратиться по номеру 8(999)-701-02-33

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