Самара попала в список популярных городов для речного отдыха

Город занял 4 строчку Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Самара попала в десятку самых популярных городов для речного отдыха. Многие горожане любят отдыхать на берегу больших рек.

По информации Твил.ру, пользователи рассказали, какой из городов на больших реках кажется им самым притягательным. Граждане любят ловить рыбу и совершать лодочные походы. На первом месте в списке оказалась Казань, на втором месте – Астрахань, на третьем месте – Ростов-на-Дону.

Самара заняла четвертую строчку. Туристам нравятся пляжи, которые оборудованы для отдыха. Город получил 14% голосов.

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