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НовостиОбщество14 марта 2023 18:00

В Самаре вырос спрос на административный персонал

Аналитики провели исследование
Алена ПРОВКИНА
В областной столице администраторы стали более востребованы

В областной столице администраторы стали более востребованы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты провели исследование на рынке труда. В областной столице вырос спрос на административный персонал.

По информации «Авито Работа», спрос на административный персонал за год вырос на 14%. Соискатели стали чаще проявлять интерес к работе. Всего их активность по стране увеличилась на 36%. Эксперты отмечают, что специалисты на должности администратора обеспечивают взаимодействие компании с клиентами, а также пытаются сформировать положительный клиентский опыт.

Администраторы занимаются делопроизводством, ведением отчетности и стараются контролировать работу персонала. Персонал также необходим фитнес-индустрии, туризме, индустриях гостеприимства и красоты.

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