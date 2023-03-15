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НовостиОбщество15 марта 2023 4:03

Самарский врач Елена Стребкова рассказала об особенностях протекания гепатита С

Болезнь на начальных стадиях протекает безболезненно и бессимптомно
Ирина СИНЕГУБОВА
Профилактика заключается только в безопасном поведении человека.

Профилактика заключается только в безопасном поведении человека.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Самарской области Елена Стребкова рассказала об особенностях протекания гепатита С. Ежегодно заболевание диагностируется у около тысячи жителей региона.

— На ранних стадиях болезнь протекает бессимптомно. Бывают жалобы на боли в печени, изменение биохимических анализов. Возможны слабость, вялость, утомляемость и не более того, — отметила Елена Стребкова.

Лечение гепатита С имеет много особенностей, поэтому назначать препараты должен только врач. А профилактика заключается только в безопасном поведении человека. Заражение чаще всего происходит, когда кровь человека с гепатитом С попадает в кровь или на поврежденную кожу, слизистые оболочки другого человека.

Поэтому важно использовать барьерные средства защиты при половых контактах, отказаться от нанесения татуировок, пирсинга, необоснованных косметологических процедур, маникюра, педикюра в салонах, где используются нестерильные иглы и другие инструменты.

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