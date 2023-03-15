Самарский врач Елена Стребкова рассказала об особенностях протекания гепатита С

Профилактика заключается только в безопасном поведении человека. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Самарской области Елена Стребкова рассказала об особенностях протекания гепатита С. Ежегодно заболевание диагностируется у около тысячи жителей региона.

— На ранних стадиях болезнь протекает бессимптомно. Бывают жалобы на боли в печени, изменение биохимических анализов. Возможны слабость, вялость, утомляемость и не более того, — отметила Елена Стребкова.

Лечение гепатита С имеет много особенностей, поэтому назначать препараты должен только врач. А профилактика заключается только в безопасном поведении человека. Заражение чаще всего происходит, когда кровь человека с гепатитом С попадает в кровь или на поврежденную кожу, слизистые оболочки другого человека.

Поэтому важно использовать барьерные средства защиты при половых контактах, отказаться от нанесения татуировок, пирсинга, необоснованных косметологических процедур, маникюра, педикюра в салонах, где используются нестерильные иглы и другие инструменты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал