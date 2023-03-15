Два пассажира пострадали в столкновении легковушки со столбами в Самарской области 15 марта

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства ДТП. Фото: скриншот видео

Сегодня, 15 марта, ранним утром произошла страшная авария на Поволжском шоссе в Самарской области. По предварительным данным, молодой человек не справился с управлением.

— 28-летний водитель легкового автомобиля наехал на световую опору, после чего транспортное средство отбросило на вторую световую опору, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Судя по кадрам с видеорегистратора, опубликованные в социальных сетях, авария произошла около 5:00, а автомобиль превратился в груду металла. В настоящий момент обследование в медицинском учреждении проходят два пассажира 25 и 24 лет. Информации об их состоянии сейчас нет. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства ДТП.