В Самаре специалист одного из ведущих провайдеров поверил мошенникам и лишился денег

Мошенники рекомендовали самостоятельно оформить кредит и перевести деньги якобы на безопасный счет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 31-летний местный житель, который работает специалистом одного из ведущих российских провайдеров, перевел мошенникам более 700 тысяч рублей.

— В течение пяти дней мужчине на телефон звонили незнакомцы, они представлялись сотрудниками кредитной организации и сообщали, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Чтобы защитить денежные средства, собеседники рекомендовали самостоятельно оформить кредит и перевести деньги якобы на безопасный счет. Мужчина долго не поддавался на уговоры, но собеседники были, по его словам, очень убедительными. В итоге он выполнил все требуемые от него действия под диктовку и перевел на продиктованный счет мошенников 710 тысяч рублей.

Спустя время житель Промышленного района понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что при поступлении подобных звонков надо прервать разговор.

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