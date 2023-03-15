Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 марта 2023 5:34

В Самаре сделали аварийно-ямочный ремонт на 5380 из 9500 квадратных метрах дорог

Во всех районах города темпы работ только наращиваются
Ирина СИНЕГУБОВА
Значительный объем задач выполнен в Куйбышевском районе.

Значительный объем задач выполнен в Куйбышевском районе.

Фото: администрация Самары

В Самаре аварийно-ямочный ремонт выполнен более чем наполовину. Так, из 9500 кв. м отработана площадь в 5380 кв. м. Работы планируется продолжить и в апреле.

— Это неотложная мера для поддержания дорог в безопасном состоянии до работ с применением горячего асфальтобетона. Во всех районах города темпы аварийно-ямочного ремонта только наращиваются. Меньше всего разрушений зафиксировано в Самарском районе, — сообщили в городской администрации.

Значительный объем задач выполнен в Куйбышевском районе. Так, охватили ремонтом большие участки на улицах Уральской, Главной, Шоссейной. Много локаций требуется привести в порядок и в Кировском районе. Особенно в этом нуждается поселок Зубчаниновка, и основной упор делается сейчас на эту территорию.

По участкам распределены четыре специальные установки, которые обеспечивают подвоз литой асфальтобетонной смеси и функционируют по принципу термос-бункера.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал