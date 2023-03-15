В Самаре сделали аварийно-ямочный ремонт на 5380 из 9500 квадратных метрах дорог

Значительный объем задач выполнен в Куйбышевском районе. Фото: администрация Самары

В Самаре аварийно-ямочный ремонт выполнен более чем наполовину. Так, из 9500 кв. м отработана площадь в 5380 кв. м. Работы планируется продолжить и в апреле.

— Это неотложная мера для поддержания дорог в безопасном состоянии до работ с применением горячего асфальтобетона. Во всех районах города темпы аварийно-ямочного ремонта только наращиваются. Меньше всего разрушений зафиксировано в Самарском районе, — сообщили в городской администрации.

Значительный объем задач выполнен в Куйбышевском районе. Так, охватили ремонтом большие участки на улицах Уральской, Главной, Шоссейной. Много локаций требуется привести в порядок и в Кировском районе. Особенно в этом нуждается поселок Зубчаниновка, и основной упор делается сейчас на эту территорию.

По участкам распределены четыре специальные установки, которые обеспечивают подвоз литой асфальтобетонной смеси и функционируют по принципу термос-бункера.

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