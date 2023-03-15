В Самаре 34% работников хотят уволиться в ближайшее время

Самой устойчивой и перспективной, по мнению респондентов, сейчас считается ИТ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу Зарплаты.ру, 34% самарцев собираются рискнуть и сменить место в ближайшее время. Еще 52% горожан считают, что сейчас неблагоприятное время для поиска новой работы.

Самыми доступными сферами в данный момент жители называют рабочие профессии (30%) и услуги (23%), продажи (15%), промышленность (11%), транспорт (9%). А вот сложнее для трудоустройства самарцам кажутся сферы энергетики и добычи сырья (32%), бухгалтерии, финансов и банков (20%), ИТ (10%), юриспруденции (7%).

Самой устойчивой и перспективной, по мнению респондентов, сейчас считается ИТ (37%), далее следуют медицина и фармация (15%), энергетика и добыча (12%), промышленность (12%).

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