Самарцы отправили бойцам СВО почти тонну квашенной капусты

Традиционное русское блюдо должно напомнить военным о родном доме и что их там ждут / Фото: Единая Россия

Из Самарской области в зону СВО отправили очередной гуманитарный груз. На этот раз в него вошла необычная витаминная посылка — почти тонна квашеной капусты. Собирать ее помогали волонтеры, студенты, аграрии и депутаты.

Инициаторами акции поддержки бойцов «Волонтерские витаминки» стали сторонники партии «Единая Россия». В заготовке солений приняли участие студенты Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна.

— Уверена, тепло сердец и добрых рук ребят поддержит наших бойцов, а традиционное русское блюдо напомнит им о домашней кухне. Благодарим каждого участника акции за вклад в общее дело, — сказала директор колледжа, председатель регионального совета сторонников Татьяна Санникова.

Молодых людей поддержала депутат губдумы, координатор партпроекта «Крепкая семья» Марина Сидухина. Она помогла наладить связи с аграриями. К примеру, работники ООО «Самарские овощи» передали тонну капусты и 200 кг моркови, которые вырастили в Безенчукском районе.

Всего в акции приняли участие 60 человек. Они собрали витаминную посылку весом 850 кг (в первый раз на передовую ушло 250 кг солений). Доставить ее военнослужащим поможет благотворительный фонд «Звезда и Лира».

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